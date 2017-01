C’est un fait que le leasing de voitures pour particuliers, en pleine ascension chez nous (mais aussi en France, où les Locations Longue Durée ont également la cote) a déjà mis en avant : la possession d’une voiture, en 2017, de surcroît pour les jeunes, n’est plus la panacée qu’elle fut jadis.

L’usage d’une voiture à un moment précis, pour une courte durée, dans un package tout inclus, devient chaque jour une alternative plus crédible et usitée. Un autre phénomène en atteste : l’explosion du carsharing (partage automobile). Ces derniers mois, plusieurs acteurs ont envahi notre capitale (en logique premier point d’ancrage, avant une expansion à d’autres centres urbains du pays) avec leurs offres de véhicules disponibles en free-floating. Le principe derrière ce terme un peu barbare, intronisé chez nous par les sociétés Zipcar et DriveNow (de BMW), en attendant les SMart de Car2Go (propriété du groupe Mercedes/Daimler) est tout simple : vous louez une voiture à l’endroit où elle se trouve (la localisation du parc d’autos est possible via smartphone), la déverrouillez au moyen de votre mobile ou d’une carte magnétique, et en voiture Simone ! Taxes, carburant et éventuels tickets de stationnement sont inclus. Lorsque votre trajet touche à son terme, vous déposez le véhicule là où vous êtes, sans vous soucier de la ramener à son port d’attache, comme les systèmes Cambio (plutôt adaptée aux longs trajets, pas vraiment en centres urbains) ou Zen Car l’exigent. Tant que vous restez dans la zone d’activité, du moins…

Ce système se monnaye à la minute d’utilisation (et pas au kilomètre). Il peut être avantageux, comme très cher : tout dépend de votre usage. Un commercial roulant beaucoup n’a aucun intérêt à s’y intéresser.

Un étudiant en colloc’, quelqu’un qui n’a besoin d’un véhicule que pour faire ses courses, a déjà bien plus de chances d’y succomber. Voire, de se laisser tenter par les AirBnb de l’auto, qui pullulent également : vous vous mettez en contact, via une plateforme web, avec des propriétaires de véhicules, qui mettent leur voiture en location à d’autres particuliers.

Il n’a sans doute jamais été aussi superflu d’avoir une voiture…





Location entre particuliers: Drivy et CarAmigo mènent la danse

Drivy et CarAmigo ont un propos semblable. Le premier est leader européen de la voiture en location entre particuliers, et revendique 1 million d’utilisateurs et plus de 40.000 voitures à louer en Europe, dont un millier en Belgique.

Caramigo, pour sa part, est une société 100 % belge, en phase d’internationalisation. Elle permet également de trouver un véhicule en location, ou de soumettre le sien à la location. Elle dispose de 900 autos inscrites sur notre territoire. Clé de voûte de ce type de plateformes, qui promettent d’économiser de 30 à 50 % par rapport aux loueurs traditionnels : l’évaluation des locataires et propriétaires. Un locataire mal évalué aura peu de chances de relouer un véhicule sur le même site…

Assurances : incluses dans le prix (assistance 24h/24, vol, ou accident).

Prix moyen : le locataire est libre de fixer le montant qu’il souhaite. En moyenne, celui-ci s’évalue à 30 € la journée.

Un exemple : une Toyota Yaris Hybrid de 2015, avec climatisation et GPS, se loue en ce moment à 25 € par jour sur drivy. Une Peugeot 308 de 2014, full options et sellerie cuir, se monnaye à 39 €/jour sur CarAmigo.

Conditions d’accès : Drivy les scinde selon trois catégories, dans laquelle chaque voiture en location est classée. Catégorie éco : vous devez avoir au moins 21 ans et 2 ans de permis; catégorie confort : au moins 25 ans et 2 ans de permis; catégorie privilège : au moins 28 ans et 3 ans de permis.

Chez CarAmigo, il faut trois ans de permis et 23 ans minimum pour avoir accès à la location de la majorité des véhicules. 25 ans pour des voitures plus huppées.





ZipCar et DriveNow, en attendant Car2Go : le free-floating malin

Flotte : ZipCar détient une flotte de 250 Peugeot 208 Allure. GPS, MirrorLink, support de téléphone portable et câbles de recharge y sont également mis à disposition. DriveNow, propriété de BMW, a forcément un positionnement un peu plus premium : il met en location des BMW Série 1, Série 2 et des Mini 3 portes et Clubman.

Inscription : temporairement gratuite sur ZipCar (avec 60 minutes d’utilisation). Temporairement à 9,98 € (au lieu de 29 €) chez DriveNow, avec 15 minutes d’utilisation gratuites.

Périmètre d’activité : le périmètre de 48 km2 couvre les quartiers les plus denses de 16 communes sur 19. Les communes de Berchem, Ganshoren et Jette sont les seules à ne pas être comprises du tout dans la zone. Les deux services se cantonnent à Bruxelles, pour l’heure. Elle fait 59 km2 pour l’heure, chez DrivNow. Anderlecht, Ganshoren, Jette, Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek, Koekelberg et Woluwe-Saint-Pierre ne font pas partie du périmètre.

Pour les deux services, une extension des zones d’activité est à l’étude. Le fait qu’elles boudent toutes deux le nord-ouest de Bruxelles est l’une des critiques le plus souvent émise.

Prix : chez Zipcar, c’est 0,25 € la minute. Que vous soyez stationné ou entrain de rouler. Chez DriveNow, c’est 0,33 € la minute lorsque vous roulez, et 0,19 € lorsque vous êtes stationné.

Parking : compris dans les deux services. Nul besoin de payer un ticket de stationnement.

Assurances : comprises. Pour 1 € de plus, vous pouvez faire diminuer la franchise de 950 à 500 € chez DriveNow avant de démarrer (en cas de sinistre en tort).