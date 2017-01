Quand Jessica a accueilli Snoopy, un chiot border collie, le coup de foudre n’a pas été immédiat.

Pourtant, en quelques mois, l’adorable chiot et la maîtresse ont su développer un lien très fort et ils sont désormais inséparables.

Jessica s’est énormément investie dans le développement de son chien et lui a appris de nombreuses disciplines. Elle lui a notamment enseigné des numéros de danse qui ont valu au duo d’atteindre la demi-finale de l’émission de télévision Belgium’s got talent. "Pour moi, c’est comme si on était ressorti vainqueurs. On a bien rigolé ! Mon chien me donne tellement..."

Par la suite, Snoopy a participé à l’émission Wouf, qui oppose des chiens dotés de multiples talents et il a figuré dans un spot publicitaire pour une marque de détecteur de fumée.

