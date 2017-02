"Tu fais quoi ce soir pour la Saint-Valentin ?" Voilà une question que vous risquez d’entendre à plusieurs reprises en ce jour consacré aux "amoureux". Mais rassurez-vous tout de suite, répondre que vous n’avez rien au programme pourrait justement signifer que votre couple est particulièrement solide. Ne pas fêter la Saint-Valentin lorsqu’on est à deux veut aussi dire que tout va bien, comme nous l’explique le psychothérapeute Romano Scandariato. "Un couple a besoin de ritualiser un certain nombre d’événements. Il y a les dates personnelles comme le jour de la rencontre, du mariage, etc. Et puis, il y a les moments publics où s’afficher à deux est un besoin d’être reconnu comme un couple. Si seuls les événements intimes deviennent importants et non plus les autres, c’est que le couple n’a plus cette nécessité de reconnaissance et qu’il se porte donc au mieux", assure le spécialiste des thérapies de couple.

Voilà qui devrait donc rassurer les partenaires doutant de l’amour de l’autre en l’absence d’une réservation au resto ce soir.

Outre cette stabilité dans le couple, d’autres éléments expliquent aussi un manque d’engouement pour ce 14 février. De plus en plus de jeunes boycottent cette fête en raison de l’événement commercial qu’elle représente. Allergique aux achats forcés, la nouvelle génération ne supporte pas de "devoir faire comme tout le monde" et préfère zapper cette fête souvent qualifiée de "ringarde".

N’allez pas croire non plus que les anti-Saint-Valentin ne sont pas des romantiques. Ils réservent simplement ces moments à d’autres jours de l’année.

Certains profitent aussi de ce jour pour faire le bilan de leur situation amoureuse. Il n’est pas rare que la Saint-Valentin soit le moment où on réalise, en tête à tête au resto, ou chacun de son côté sur le canapé, que le moment est venu de se séparer. "C’est une fête qui permet aussi de clarifier les choses et de prendre ses dispositions. Le couple ne va pas tout à coup se briser ce jour-là mais cette fête peut devenir l’élément déclencheur de la rupture qui menaçait le couple depuis un certain temps déjà", commente le sexologue Armand Lequeux.

Alors, vous ferez quoi vous, ce soir ?





Les restaurateurs aiment la St-Valentin

Une bonne occasion de faire le plein

En cette période de vaches maigres, les restaurateurs misent beaucoup sur les amoureux pour faire le plein. "Le 14 février, c’est toujours un gros jour", déclare ce patron de restaurant semi-gastronomique qui a opté pour le menu unique. "C’est la seule date de l’année où les gens ne regardent pas trop les prix. On peut donc faire un peu grimper l’addition car monsieur ne veut pas se montrer radin. C’est bien connu, quand on aime on ne compte pas."

Mais le restaurateur se défend d’arnaquer les clients pour autant. "C’est un peu comme pendant les fêtes. On propose des produits d’exception, plus chers que ce qu’on vend généralement tout au long de l’année. Et pour une parfaite maîtrise des coûts et de la qualité, on ne propose qu’un menu. On ne peut pas se louper."

Mais si, ce soir, il sera difficile de trouver une table dans certains établissements, la Saint-Valentin ne se limite pas au 14 février. "Nous avons décidé de proposer un menu St-Valentin durant toute la semaine. Comme le jour J est un mardi, tout le monde n’a pas l’occasion d’aller au resto. Mais ce n’est que partie remise pour les amoureux qui ont soit pris les devant le week-end dernier, soit viendront jeudi, vendredi ou samedi."