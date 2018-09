La pizza fait partie des repas préférés des Belges. Certains pourraient en manger tous les jours. La marque américaine Ooni ne devrait donc pas avoir trop de mal à trouver les dix testeurs qu’elle recherche. Qui dit emploi dit bien entendu salaire. Et celui-ci est plutôt alléchant : jusqu’à 1.000 dollars par jour, soit 850 € !

Ooni cherche en réalité des testeurs pour le four à pizza qu’elle vient de mettre au point qui lui rapporteront leurs expériences. Votre rôle, si vous acceptez cette délicate mission, sera de développer et de tester des recettes de pizzas, en renvoyant vos impressions à l’entreprise et en partageant votre analyse sur les réseaux sociaux et en participant parfois à des événements "live". La marque recherche ses testeurs à travers le monde puisque vous pouvez exercer votre "métier" à domicile. Si vous ne devez pas faire preuve de compétences particulières, il est cependant clair qu’avoir de bonnes bases en cuisine ou, mieux, être un véritable pizzaïolo vous permettra de taper dans l’œil des recruteurs.

D’autant qu’Ooni précise qu’il faut avoir de l’expérience dans la préparation des pâtes à pizza. Pour postuler (jusqu’au 14 octobre), rien de plus simple, il suffit d’envoyer une vidéo d’une minute maximum à l’adresse suivante: jobs@ooni.com.