Vous avez toujours rêvé de vous passer la bague au doigt dans un cadre royal, enchanteur et enchanté, et totalement hors du temps ? De vous sentir, littéralement, prince ou princesse de votre propre conte de fées ? Mesdames, Messieurs les romantiques, Disneyland Paris vient d’entendre vos doléances !

Le Royaume européen de Mickey (qui fête cette année son 25e anniversaire) lance, dès ce printemps 2017, les mariages privatisés dans son splendide écrin de Marne-La-Vallée. Sous l’égide du département Disneyland Paris Business Solutions Exclusive Events, le lancement de la marque Disney’s Fairy Tale Weddings (active depuis 25 ans déjà dans le pays de l’Oncle Sam) proposera à tout qui rêve de se marier au parc francilien deux formules différentes : le Royal Wedding Collections (concept sur mesure, avec des animations et des décors spécialement créés pour l’occasion par une équipe de spécialistes) et le Romantic Wedding Collections (où les couples pourront célébrer leur union dans l’un des lieux du parc Disneyland, en présence de personnages Disney et de musiciens).

Voici comment Disney imagine ce genre de mariage de haut vol…

1. Mariage au fil de l’eau

Dans le cadre du Newport Bay Club, le plus bel hôtel Disney (4 étoiles) de la destination après le Disneyland Hotel, votre mariage se déroulera au bord du lac Disney. Cérémonie et cocktail au niveau de l’embarcadère, salle privatisée, déco de table, maquilleuse, lumières, sono, DJ, rencontre avec deux personnages Disney durant 30 minutes, déco florale, tapis blanc, équipe de sécurité, photographe, champagne, vin et boissons, menu Gourmet servi à table, wedding cake personnalisé : aucun détail ne sera négligé pour les futurs mariés !

2. Dans la cour du Château de la Belle au Bois dormant

Si vous souhaitez avoir le symbolique Château de la Belle au Bois dormant comme toile de fond de votre mariage, c’est bien entendu possible ! Il existe une formule en après-midi, jusqu’à tard la nuit, similaire à la première. Mais là, vous n’êtes pas dans un parc rien que pour vous (le parc est ouvert toute l’année). Si vous voulez avoir la cour du Château rien que pour vous, il faudra opter pour la matinée, avant les heures d’ouverture.

Alors que les convives attendront sur Town Square, la délicieuse place victorienne à l’entrée du parc, les mariés pénétreront dans le parc en calèche tirée par des chevaux blancs. Il sera alors 7h45 du matin et le parc ne sera qu’à vous. Des gardes princiers amèneront les invités jusqu’à la cour du Château, où un tapis serti de roses aura été déroulé, une arche installée et une composition floriale déposée sur la célèbre enclume de Merlin l’enchanteur. Un quatuor à cordes jouera So This is Love (Cendrillon), jusqu’à ce que la cérémonie soit terminée.

Ensuite, mariés et convives pourront aller bruncher , en toute intimité, dans l’Auberge de Cendrillon privatisée (juste derrière le Château), où champagne, délices sucrés et salés seront servis, en compagnie des personnages Disney. Le tout se terminera par la remise en mains propres d’un grimoire personnalisé avec les photos de la matinée, digne des plus beaux contes de fées…

Les prix ! Quand on aime…

Tout cela fait saliver ? Certes. Mais ces privilèges resteront le chef de nantis : à prestation exceptionnelle, Disneyland Paris appliquera, apprend La DH à bonne source, des tarifs exceptionnels. Par exemple, le mariage au fil de l’eau coûtera, sur une base de 40 convives, sans logement ni déplacement, pas moins de… 40.200 € ! Quant à la cérémonie au cœur même du parc, entièrement privatisé, le matin avant l’ouverture, elle se monnayera, toujours pour 40 convives (venus et logés par leurs propres moyens), à… 53.960 €.

Et on ne vous parle même pas des extras : 4.500 € pour la privatisation d’une attraction pendant une heure, 990 € pour un sculpteur de ballons pour enfants, 2.050 € pour un magicien mentaliste… Il y a bien entendu une clientèle, aisée, qui sera ravie de répondre à cette demande. Quand on aime…