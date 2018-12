Les fêtes approchent et, comme chaque année, la campagne BOB d’hiver a déjà démarré début décembre. Mais l’époque où la police installait des grands barrages, tout le long d’une chaussée, essentiellement les nuits de week-end est révolue. Et cela pour plusieurs raisons.

Le niveau de menace terroriste, au plus haut en 2015-2016, a contraint les policiers à changer de méthodes. Les barrages statiques constiuaient avant tout un danger, celui de voir un terroriste débarquer et tirer dans le tas. Autre explication : l’existence des réseaux sociaux. "Les policiers sortaient à peine leur matériel du véhicule pour installer un barrage que leur localisation se trouvait déjà sur les réseaux sociaux", commente le porte-parole de Vias, Benoît Godart.

Et puis, il y a aussi l’effet de surprise qui joue. À force de risquer d’être pris uniquement le week-end, nombreux sont les automobilistes qui se sont lâchés le reste de la semaine.

Place donc, plus que jamais, aux contrôles BOB mobiles, à toute heure du jour et de la nuit.

Côté police, de nombreuses zones ordonnent d’ailleurs à leurs policiers de procéder systématiquement à un contrôle d’alcoolémie à chaque intervention en période de campagne BOB, histoire de ne plus devoir organiser les grands barrages qu’on croisait à l’époque, pour les raisons expliquées ci-dessus.

Efficace, le contrôle d’alcoolémie à 11 heures du matin ?

"Oui", répond Benoît Godart. "À tout moment de la journée, les gens qui sont dépendants à l’alcool, vous pourrez les retrouver positifs. Le taux d’alcoolémie moyen, qui est de 1,7 gramme, pour les personnes impliquées dans un accident de voiture et qui sont contrôlées positives, est le même à 11 heures du matin ou à 23 heures", précise le porte-parole de Vias.

Les habitudes ont également évolué avec le temps. Si jadis, on sortait surtout le week-end, désormais les soirées du mercredi et du jeudi rencontrent également un succès croissant. "On observe d’ailleurs des pics d’accidents causés par l’alcool les mercredis entre 17 heures et 23 heures et les jeudis de 17 heures à 2 heures du matin", poursuit Benoît Godart.