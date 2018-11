Vous êtes conducteur apprenti ? Ou un papa angoissé à l’idée d’apprendre à conduire à ses enfants ? Ceci va peut-être vous intéresser.

Lancée par le Royal Automobile Club of Belgium (RACB), la start-up Conduct permet de louer une voiture spécifiquement adaptée à l’apprentissage de la conduite dans le cadre de la filière libre.

Le concept ? Via une application ou un site internet, il est possible de louer une voiture Peugeot 208 spécialement équipée de doubles commandes côté passager, de rétroviseurs additionnels pour l’apprentissage de la conduite et de capteurs de stationnement. Comptez 15 euros par heure, assurance et carburant compris. "Nous avons pris cette initiative en constatant qu’il manquait quelque chose entre la filière libre et l’auto-école. Aujourd’hui, pas mal de parents disposent d’une voiture de société et ne peuvent pas mettre au volant quelqu’un qui n’a pas un permis de conduire définitif. Il y a aussi en Belgique pas mal de break ou de SUV, qui sont des véhicules compliqués pour apprendre à conduire. Conduct apporte une sorte de filière libre sécurisée", explique François Van den Broeck, le project manager de Conduct.

La voiture doit être ramenée soit dans un parking spécifique, soit chez un concessionnaire Peugeot. Si seize véhicules sont disponibles actuellement en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, l’objectif du RACB - qui a investi environ 400 000 euros dans ce projet - est de proposer vingt-cinq véhicules dès le printemps prochain.

Chez nous, la moitié des apprentis conducteurs font le choix de la filière libre. Cette formule a déjà séduit près de 80 élèves depuis son lancement au mois de juin dernier. Les apprentis louent ce type de voiture en moyenne 14 à 16 heures avant de passer le permis. La formation vous coûtera donc 300 euros… mais sans les professionnels de centres auto-école.