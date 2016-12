Retirer du cash à un distributeur automatique de billets sans carte bancaire est proposé depuis peu aux clients de CBC/KBC disposant de l’application mobile banking.

Même les plus jeunes clients peuvent, via l’application K’Ching qui leur est réservée, effectuer de tels retraits sans devoir s’encombrer d’une carte de débit.

"L’application permet de gagner du temps. Vous pouvez préparer votre retrait pendant que vous êtes dans la file d’attente", explique Fabien Tyteca, porte-parole chez CBC. "L’objectif principal est toutefois de faciliter la vie à nos clients : s’ils ont oublié leur carte ou leur portefeuille alors qu’ils n’oublient jamais leur smartphone, ils peuvent malgré tout retirer de l’argent."

Les jeunes clients se sont montrés très réceptifs à ce nouveau service lancé voilà quelques semaines. "Les jeunes font tout sur leur smartphone."

Bien entendu, l’application ne fonctionne que dans le réseau CBC/KBC Brussels/KBC, et ce dans les espaces self-bank et non dans les distributeurs Bancontact traditionnels.

Comment procéder ? Il suffit de sortir son smartphone et d’introduire la demande de retrait via l’application. "Vous pouvez introduire la demande de retrait quelques minutes avant de vous présenter à l’agence", précise Michael Wybo, E-channel manager chez CBC.

La connexion est toutefois interrompue s’il n’y a pas de mouvement sur l’application pendant six minutes, quelle que soit, d’ailleurs, l’opération effectuée via mobile banking.

Lorsque vous êtes devant l’écran du distributeur de billets, vous l’effleurez de la main, scannez le QR-code qui apparaît et finalisez l’opération via votre code secret à introduire sur le smartphone.

L’expérience montre que c’est bien plus rapide qu’un retrait classique : pas besoin de chercher sa carte dans le portefeuille ou dans son sac.

Surtout, cela permet de ne pas être le bec dans l’eau, notamment en cas de perte ou de vol de votre carte bancaire.

"Si vous bloquez votre carte bancaire à la suite d’une perte ou d’un vol, vous pouvez continuer à retirer de l’argent liquide via l’application. De même, si vous introduisez trois codes secrets erronés, les retraits via cette carte seront bloqués, mais non via votre smartphone", explique encore Michael Wybo.

De plus, l’application permet des retraits sur tous les comptes à vue pour lesquels vous bénéficiez d’une procuration, et non du seul compte lié à la carte bancaire.

À l’instar des retraits via une carte bancaire, le montant maximum est de 650 euros par jour, un montant qui peut être adapté à la baisse pour les jeunes de moins de 18 ans.

Le sans contact prend ses marques

Le paiement sans contact commence tout doucement à prendre ses marques en Belgique : il suffit de glisser sa carte bancaire près du terminal de paiement, sans devoir introduire de code bancaire pour des achats d’un montant généralement limité à 25 euros.

Plusieurs banques proposent des cartes de débit ou de crédit munies de cette technologie, comme KBC/CBC, Beobank, ou encore ING.

Carrefour propose également, depuis un an maintenant, la carte Flex Visa, qui permet entre autres de régler ses achats aux caisses des Carrefour sans introduire son code secret pour les montants inférieurs à 75 euros (20 euros chez les autres commerçants).

Après un certain nombre de paiements sans contact, vous devez toutefois réintroduire votre code.

"Les utilisateurs de cartes sans contact en Belgique sont par ailleurs plus enclins à utiliser leurs appareils mobiles pour payer des achats en magasin (47 % d’utilisateurs de cartes sans contact contre 32 % d’utilisateurs de cartes normales) ou à partir de l’application du commerçant (47 % contre 32 %)", souligne une récente étude de Visa.

Payer facilement et rapidement

Le paiement classique a de la concurrence. Le site TopCompare.be a passé en revue les alternatives.

1 Le sans-contact. De plus en plus de Belges possèdent une carte de débit ou de crédit avec cette fonction (le symbole en est 4 ondes radio). Reste à trouver des commerçants qui l’acceptent (comme Carrefour).

2 Bancontact. L’application a l’avantage d’être accessible aux clients de toutes les banques. Vous pouvez effectuer vos paiements par QR scanning dans la grande distribution (Colruyt, Delhaize, Carrefour, Aldi) mais aussi dans la restauration rapide (Quick, McDo) ou encore Krëfel, JBC,… Pas besoin de code Pin pour les paiements inférieurs à 25 euros.

3 Mobile. Avec l’application SEQR vous pouvez effectuer des paiements pour de petits et grands montants grâce à la technologie sans contact (NFC), note encore TopCompare.be. "Si vous achetez vos vêtements dans des chaînes comme H&M, Inno ou JBC, vous pouvez payer vos achats par l’application SEQR en approchant votre mobile (avec la puce chip NFC) du terminal."

4 Payconiq. L’application, gratuite, est accessible à tout le monde, même si les modalités de mise en œuvre sont plus simples pour les clients de Belfius, ING et KBC. Elle permet de payer les commerçants ayant adhéré au réseau mais aussi les paiements entre particuliers (sans frais).