Les objets connectés se multiplient. Les portes d'accès à votre vie privée aussi. Pour éviter qu'on s'introduise dans votre intimité via internet, il faut faire preuve de prudence. Sans pour autant devenir parano.

Les ménages et entreprises belges sont de plus en plus victimes de piratage informatique via leur webcam. Le secrétaire d'Etat en charge de la Protection de la vie privée Philippe De Backer invite d'ailleurs les victimes à porter plainte. Ces intrusions dans votre vie privée sont multiples. Tout objet connecté à internet peut potentiellement être utilisé par des pirates pour vous observer.

Des caméras de surveillance en libre accès

© DR



C'est sans doute le piratage le plus facile puisqu'il ne demande pas des connaissances en informatique exceptionnelles. Les caméras de surveillance se sont démocratisées ces dernières années et de nombreux Belges ont décidé d'acheter une caméra connectée pour garder un œil sur un lieu ou un objet qui leur est cher.

L'installation est facile et la sécurisation aussi, si on prend le temps de bien suivre les différentes étapes. Si votre caméra est connectée à votre réseau wifi, il est indispensable de protéger l'accès à la caméra avec un nom d'utilisateur et un mot de passe efficace. Si votre caméra n'est pas sécurisée, quiconque qui se connectera à l'adresse internet de votre caméra pourra voir l'image qu'elle diffuse.

Il est important de ne pas garder le mot de passe par défaut car les pirates connaissent les mots de passe des constructeurs. Si votre caméra n'est pas sécurisée, vous risquez de vous retrouver sur un site comme insecam.org qui diffuse les images en direct de caméras non-sécurisées à travers le monde. En Belgique, on en compte 79 sur ce site russe.

La webcam de votre ordinateur

© reporter



Ils se vendent de moins en moins mais gardent une place dans de nombreux foyers belges : les ordinateurs. Ceux-ci sont souvent accompagnés d'une webcam. Pour les Mac ou portables, les webcams sont même intégrées. Cette caméra, bien pratique pour discuter via des plates-formes comme Skype, offre une possibilité d’intrusion aux personnes mal intentionnées qui peuvent observer votre vie confortablement installées derrière leur écran. Pour éviter toute violation de votre vie privée via votre webcam, là aussi la prudence est de mise. Avoir un antivirus et un firewall à jour, éviter de surfer sur des sites douteux, ne pas ouvrir les pièces jointes de mails suspects,... Voilà une série de comportements qui vous éviteront certainement de vous faire avoir.

Mais si le doute plane et que vous voulez être à 100% certain que personne ne vous regarde la meilleure solution est à la portée de tous : cachez votre webcam. Placez un bout de papier collant sur votre webcam et même le meilleur pirate du monde ne pourra vous voir. Et si vous trouvez que ce bricolage n'est pas assez stylé. Il existe des caches plus design sur le net.

Vous pouvez aussi obstruer l'entrée micro avec de la bande adhésive pour éviter qu'on vous écoute. Attention, ne vous fiez pas au voyant lumineux qui accompagne de nombreuses webcams. Des logiciels permettent d'activer la webcam sans que le voyant ne s'allume.

Si vous pensez être infecté, une restauration régulière de votre ordinateur vous permettra de dormir l'esprit plus tranquille.

Les smartphones et tablettes pas à l'abri

© reporter



Ils ne nous quittent pas une seconde. Dans la voiture, au boulot, aux toilettes, dans la chambre,... Le smartphone est l'espion idéal. Comme tout appareil connecté, il peut faire l'objet d'un piratage. En 2016, une hausse exponentielle de la menace des malwares, ou logiciels malveillants, a été observée. Ces logiciels visent de plus en plus les smartphones. Via un SMS avec un lien malveillant ou une application vérolée, les pirates peuvent d'introduire dans votre téléphone. Et ces logiciels intrus peuvent contaminer tout le réseau de vos objets connectés.

Globalement, les smartphones sont bien sécurisés mais certaines failles apparaissent et les pirates n'hésitent pas à s'y engouffrer. Un virus comme Chrysaor permettait il y a quelques mois aux pirates d'activer la caméra ou le micro des téléphones Android. Ce virus se cachait sur des stores d'applications alternatifs.

Une poupée qui espionne les enfants, un sextoy trop intrusif

© dr



Les objets les plus inoffensifs de votre quotidien peuvent se transformer en espions. Télévisions, montres, enceintes, voitures, réfrigérateurs,... les possibilités de piratage se multiplient. Même une "gentille" poupée peut vous nuire. En décembre 2016, la poupée connectée "Mon amis Cayla" et le robot 'i-Que" ont été pointés du doigt car ils ne garantissaient pas le respect de la vie privée et la sécurité des données personnelles des enfants. Quiconque présent dans un rayon de 20 mètres pouvaient accéder aux conversations de l'enfant avec son jouet. Et en prime, le fabricant se réservait le droit de collecter les données vocales enregistrées.

Même un sextoy peut vous espionner. Un hacker a récemment mis à jour les failles d'un vibromasseur connecté muni d'une caméra : le Svakom Siime Eye qui permet de réaliser des streamings coquins.

L'interface de l'objet est simpliste et si un hacker se trouve à proximité de la connexion WiFi, il peut facilement accéder au contenu du sextoy dont le mot de passe par défaut est 8 fois le chiffre 8.