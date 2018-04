Découvrez les prestations des joueurs belges expatriés.

EN ANGLETERRE

Vincent Kompany forfait avec City

En Premier League, Manchester City s'est imposé sur la pelouse de West Ham (1-4) lors de la trente-cinquième journée. Raheem Sterling est l'homme du match avec trois assists.

Kevin De Bruyne était titulaire tandis que Vincent Kompany, blessé, n'a pas disputé la rencontre. "Kompany a un problème médical", a expliqué l'entraîneur des 'Citizens' Pep Guardiola.

Au classement, les Citizens sont premiers (93 points) tandis que West Ham (35 points) est quinzième.





Lukaku sort blessé

A la 50e minute du match contre Arsenal, et alors que les Mancuniens menaient 1-0, Romelu Lukaku a dû quitter la pelouse. La faute à un tacle du jeune défenseur grec Mavropanos.

A l'heure d'écrire ces lignes, nous ne disposons pas encore de détails sur la blessure dont souffre l'ancien Anderlechtois.





EN ITALIE

Praet ouvre la marque pour la Samp'

L'ancien Anderlechtois était titulaire ce dimanche après-midi contre Cagliari, et il a ouvert la marque dès la septième minute de jeu. Alerté par Fabio Quagliarella, le joueur de la Sampdoria se retourne après avoir reçu le ballon dos au but, il se joue de son défenseur et place le cuir hors de portée du gardien adverse.

Il s'agit du premier but du Belge cette saison avec son club italien, son deuxième depuis son arrivée à Gênes.

Quagliarella (26e), qui a également manqué un penalty, et Kownacki (45e+4) ont permis à la Sampdoria de rejoindre les vestiaires sur le score de 3-0. Pavoletti (49e) a ensuite réduit la marque en début de seconde période avant que Ramirez (87e) ne donne au score son allure définitive. Praet a disputé toute la rencontre pour les Génois.

Castagne remplacé

L'Atalanta l'a emporté 3-1 sur sa pelouse face au Genoa. Après des réalisations de Barrow (16e), Cristante (22e) en Ilicic (74e), le Genoa a réduit le score en fin de rencontre via Veloso (81e). Timothy Castagne, titulaire, est sorti à la 54e tandis que Stephane Omeonga est resté sur le banc pour les visiteurs. Au classement, la Sampdoria est huitième avec 54 points. Atalanta est sixième avec 58 points.





EN ECOSSE

Boyata champion après un triomphe dans le Old Firm Derby

Le Celtic Glasgow a remporté son septième titre consécutif de champion d'Ecosse, le 49e de son histoire, dimanche après une démonstration 5-0 contre son grand rival, les Glasgow Rangers. Dedryck Boyata a disputé l'intégralité de la rencontre.

Odsonne Edouard (14e et 42e) et James Forrest (45e), sur une passe décisive de Boyata, ont permis au Celtic de mener 3-0 au repos. Tom Rogic (47e) et Callum McGregor (53e) ont fixé le score à 5-0 en début de seconde période. Charly Musonda Jr ne figurait pas sur la feuille de match.

A trois journées de la fin, le Celtic, avec 78 points, ne peut plus être rejoint par son plus proche poursuivant, Aberdeen (68). Les Rangers sont troisièmes (65).

C'est le troisième titre de Boyata, qui compte également un championnat anglais, remporté avec Manchester City, à son palmarès.

Le Celtic, qualifié pour la finale de la Coupe d'Ecosse contre Motherwell le 19 mai, est encore en course pour un deuxième triplé consécutif.

Les hommes de Brendan Rodgers avaient en effet déjà remporté la Coupe de la Ligue face à Motherwell (2-0) en novembre.

Les "Hoops" ont dominé la saison écossaise, avec notamment un nouveau record d'invincibilité dans les compétitions nationales. Ils avaient été battus par Heart of Midlothian en décembre après 69 matches sans défaite en compétition domestique.





EN TURQUIE

Enfin, Istanbul Basaksehir l'a emporté sur le terrain d'Osmanlispor (1-4) lors de la trente-et-unième journée de Super Lig. Tortol Lumanza était titulaire pour les locaux mais n'a pas pu empêcher Istanbul Basaksehir (65 points) de remonter à la première place en attendant le derby entre Galatasaray (63 points) et Besiktas (62 points) de ce dimanche à 18h.