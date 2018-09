Il l’a aimée follement et, dans son cœur, son souvenir est toujours vivace. C’est pour cette raison qu’Alain Delon a tenu - tout comme il y a dix ans - à publier une annonce dans Le Figaro , pour que l’on n’oublie pas Romy Schneider, disparue en 1982, à 43 ans à peine. " Rosemarie Albach-Retty, dite Romy Schneider, aurait 80 ans aujourd’hui, ce dimanche 23 septembre. Que ceux et celles qui l’ont aimée et l’aiment encore aient une pensée pour elle. Merci. Alain Delon ."

Pascale Bourdet, directrice de service au Figaro, a expliqué qu’Alain Delon " avait déjà fait publier un texte il y a dix ans pour les 70 ans de Romy. Mais, à l’époque il n’était pas venu dans nos locaux. Cette fois, il a pris rendez-vous comme Monsieur Toutlemonde, il est venu avec son assistant, sans prévenir les journalistes qu’il pouvait connaître, il nous a soumis son texte, nous avons retravaillé une ou deux formulations et il est reparti une demi-heure plus tard, il a été charmant".

C’est en 1958, sur le tarmac de l’aéroport d’Orly, qu’ils se rencontrent pour la première fois. Elle a 19 ans et est tout auréolée de la gloire acquise par son rôle de Sissi impératrice. Lui en a 22 et c’est un acteur débutant. Ensemble, ils s’apprêtent à tourner Christine. " Il est trop beau, trop bien coiffé ", dit Romy Schneider. " C’est une oie blanche " , confie pour sa part Delon à son ami Brialy.

Malgré cette entrée en matière plutôt étonnante, ces deux-là vont vivre une belle histoire d’amour. "Alain a donné à ma vie une direction nouvelle ", dira Romy. " Il n’a jamais voulu pour moi, mais il m’a aidée à vouloir. "

Après Christine, les deux acteurs vont se retrouver sur le plateau de Paris brûle-t-il, mais, surtout, sur celui de La Piscine, sans doute le plus emblématique des films dont ils ont partagé l’affiche. Car leur histoire d’amour n’est plus, depuis de longues années déjà. Pourtant, Delon a tout fait pour que ce soit elle qui obtienne le rôle, offrant, du même coup, un second souffle à sa carrière.