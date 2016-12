Il aime la Liga, sa compagne (et la mère de sa fille) est Espagnole, il aime la vie là-bas. Bref, un retour en Espagne, voilà une chose qui plairait à Thibaut Courtois. Ça tombe bien, le Real Madrid verrait d'un bon œil l'arrivée du Belge entre ses perches dès cet été. Après avoir longtemps lorgné sur David De Gea (avec à la clé cette histoire de transfert avorté à la dernière seconde il y a un an !), ce serait donc le Belge qui serait en première ligne pour remplacer le Costaricien Keylor Navas.

Le Sun annonce que les Merengues auraient fait une offre au joueur, afin de le rapatrier à Madrid. Le journal parle même d'une proposition 'irrésistible", rien que ça ! L'idée serait de finaliser le transfert cet hiver, tout en permettant à Thibaut de rester à Londres jusqu'à la fin de la saison pour conquérir le titre anglais.

Mais pour voir ce rêve se réaliser, il faudrait également que le Real s'arrange avec Chelsea (où Courtois est sous contrat jusqu'en juin 2019) et s'acquitte d'un joli chèque pour s'offrir le Diable rouge, dont la valeur est estimée à trente-cinq millions d'euros. Un montant justifié, si l'on en croit Antonio Conte. "Thibaut Courtois est l'un des meilleurs, si pas le meilleur gardien du monde", a expliqué le coach italien en conférence de presse. "Il travaille très dur et reste avec nous. Il est complet, c'est un modèle. Je le trouve fantastique."





Revalorisation salariale vs amour du pays

Le Sun ajoute que la direction des Blues serait en train de tabler sur une solide augmentation salariale pour garder le Limbourgeois à Stamford Bridge. En espérant que cela soit suffisant tant ce dernier semble amoureux de l'Espagne, en particulier de Madrid, où il a joué durant trois saisons entre 2011 et 2014. Trois années couronnées de succès sous le commandement de Diego "El Cholo" Simeone.

Toutefois, la situation a changé pour Courtois. Lui qui semblait peu à l'aise la saison passée (comme l'ensemble de l'équipe, en fait) retrouve des ambitions dignes de son talent grâce à la refonte opérée par Conte. Ce dernier a instillé une touche plus latine au football proposé par Chelsea, avec la réussite que l'on sait. En dix-huit matches, Courtois n'a d'ailleurs encaissé qu'à sept reprises et a empoché une douzième victoire d'affilée contre Bournemouth. Leader du championnat, quasiment invincible, le club londonien n'a plus rien à voir avec ce collectif qui se traînait il y a un an.

Véritable idole à l'Atlético de Madrid, Courtois devrait également gérer la colère de ses anciens supporters en cas de passage chez le grand frère honni. Un trophée dans la poche et on n'en parle plus ?