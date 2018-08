Il peut dépasser les 10 centimètres et descendre plus bas que la bouche. Voici le nez du nasique.

Publiée en 2018 dans la revue "Science Advances", une étude dévoile le mystère sur le nez du nasique, une espèce menacée. Pourquoi les mâles ont-ils un nez si proéminent?

La taille du nez en dit long sur un nasique et surtout, sur ses capacités... reproductives. "Nous avons trouvé une corrélation significative entre la taille du nez et le nombre de femelles présentes dans le harem", notent les chercheurs.

En effet, la grandeur du nez du nasique indique la qualité du patrimoine génétique. Les nasiques avec un plus grand nez sont plus larges et ont par ailleurs des testicules plus grandes et donc, synonymes d'un meilleur succès reproducteur. Un détail physique important pour la femelle, qui souhaite se donner toutes les chances d'enfanter.

Mais ce n'est pas tout, le nez agit comme un signal visuel mais aussi sonore. "Nous avons aussi remarqué que l'élargissement du nez modifie systématiquement les propriétés de résonance des vocalisations masculines, ce qui détermine probablement la qualité du mâle", relève l'article scientifique.

Bref, bien plus qu'un nez, le nasique dispose d'un véritable et crucial atout de séduction... selon la taille.