Ce sale gosse n'aurait pas dû maltraiter ce chat

Animaux

Un garçon d'environ cinq ans a été filmé par une caméra de surveillance en train de maltraiter un chat à Manchester. Sur les images, on voit l'enfant jeter l'animal dans un buisson et lui donner plusieurs coups de pied. La scène a eu lieu devant la maison de Neil Ficher, le propriétaire du chat. Le clavaire a duré huit longues minutes.

Sky, c'est le nom du chat, a fini par se défendre en griffant l'enfant au cou. Neil Ficher a prévenu la police mais l'enfant est trop jeune pour être poursuivi. "Cela me met en colère qu'une personne, même un enfant, puisse penser que c'est normal de traiter un animal de la sorte. J'ai eu l'attention attirée par les cris du chat et quand je suis sorti j'ai vu ce gamin s'enfuir. J'ai immédiatement visionné les images de la caméra de surveillance pour voir ce qu'il s'était passé devant ma porte d'entrée."

Il a tenté de rencontrer les parents de l'enfant mais ces derniers lui ont fermé la porte au nez. "J'ai eu à peine le temps d'expliquer la situation que la mère a refermé la porte. Ma compagne et moi avons Sky et son frère Oscar depuis six ans. Ils font partie de la famille . Ma compagne considère Sky comme son petit bébé et elle était en pleurs lorsqu'elle a appris ce qu'il lui était arrivé.