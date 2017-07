Même si le requin peut s'avérer un terrible prédateur, c'est clairement le genre de scène qui donne la nausée. Visiblement en manque de sensations fortes, quatre plaisanciers en Floride n'ont eu d'autre idée que d'attacher un requin à leur bateau via un long câble et le tracter à très haute vitesse, expédiant le squale dans tous les sens et lui infligeant d'incroyables souffrances. C'est un pêcheur de requins, pourtant habitué à traquer et éliminer l'animal, qui a été témoin de la scène et l'a postée sur les réseaux sociaux.





Indignation

Sur les réseaux justement, de nombreux internautes, choqués et indignés, s'en sont pris, souvent de façon très virulente, aux quatre individus, facilement reconnaissables sur la séquence. L'un d'entre eux a d'ailleurs pu être identifié. L'homme semble d'ailleurs s'amuser à régulièrement faire du mal aux animaux...





Un crime ?