Alors qu'ils étaient occupés à faire un safari au célèbre parc Kruger en Afrique du sud, des étudiants ont eu la peur de leur vie.





Un lion blanc répondant au nom de Zeus a en effet sauté dans leur jeep se retrouvant à quelques centimètres d'eux. Un moment aussi impressionnant qu'effrayant.





"Zeus est le plus gentil des trois lions que nous avons. Il a été élevé par des humains avant d'être relâché dans la réserve", a expliqué le conducteur de la jeep.





Il n'empêche que les étudiants ne devaient vraiment pas faire les malins. Sur la vidéo, l'on peut voir les gardes du parc les appeler au calme avant de les aider à descendre du véhicule.





"On nous avait prévenu que les lions pouvaient parfois prendre les voitures pour des jouets et qu'ils pouvaient sauter à l'intérieur. On a tous pensé que c'était une blague", confie l'un des passagers au Daily Mail.





Les visiteurs, sains et saufs, se souviendront toute leur vie de leur visite.