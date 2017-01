C'est une triste mésaventure qui est arrivée à un renard à Fridingen, petit village dans le sud-ouest de l'Allemagne. Alors qu'il tentait de traverser le Danube, second fleuve le plus long d'Europe, gelé, le malheureux canidé est tombé à l'eau et a péri, noyé, avant de se transformer en véritable bloc de glace.





C'est un chasseur local, Franz Stehle, qui a découvert l'animal et a pris les clichés le 2 janvier. Depuis, le pauvre animal "trône" devant l'hôtel familial du chasseur à Fridingen...





L'homme a également déclaré à l'agence de presse AP qu'il n'était pas rare de voir des animaux choir dans le Danube et vivre pareille expérience puisqu'il avait déjà eu l'occasion de découvrir un cerf et un sanglier dans pareilles circonstances.