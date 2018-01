L'éléphante né le jour de Noël à Planckendael a été baptisée Suki, a fait savoir mercredi le parc animalier.

Environ 14.000 personnes ont voté pour l'un des trois prénoms proposés par les soigneurs. Plus de 70% d'entre eux ont choisi Suki, ce qui signifie "bien-aimée". Suki, une femelle, se porte bien et a été acceptée par toute sa famille, se réjouit Planckendael. C'est le deuxième bébé de May Tagu. Le premier, baby Q, était décédé quelques semaines après sa naissance, en 2015.

Chang, le père de Suki, a déménagé à Copenhague, après avoir également fécondé la mère et la soeur de May Tagu, qui doivent prochainement mettre bas.