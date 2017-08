A ce jour seule une centaine de spécimens ont été recensés depuis 1976. Le squale passe la majeure partie de son temps dans les eaux profondes et peut même nager à des profondeurs de 1.100 mètres. Le plus imposant requin grande-gueule observé mesure 5,2 mètres de long pour un poids de 750 kg.





Il se nourrit principalement de plancton, de méduses et de petits poissons. Les chercheurs affirment qu'un plongeur a plus de chance d'en croiser un à la nuit tombée, puisque l'animal remonte à des profondeurs estimées entre 0 et 500 mètres.