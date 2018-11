Au bout d'une séquence haletante de près de trois minutes, un ourson parvient, aux termes d'efforts interminables, à rejoindre sa mère au sommet d'une falaise enneigée. L'entièreté de la scène - qui a lieu dans la région de Magadan en Sibérie - a été filmée à l'aide d'un drône et postée ensuite sur les réseaux sociaux. La vidéo a rapidement cumulé des millions de vues, en provoquant l'émoi de la twittosphère... et la colère de la communauté scientifique.

À 1 min 20, l'appareil s'approche en effet subitement du petit mammifère, juste au moment où celui-ci allait atteindre sa mère. Dans un instinct de protection, l'ursidé adulte effectue alors un mouvement subit qui provoque la dégringolade de l'ourson. Au terme d'un interminable effort, l'animal parvient à escalader une nouvelle fois la falaise et rejoindre sa maman... qui s'enfuit immédiatement avec son petit afin, semble-t-il, de se soustraire à la visibilité de la machine.

Cette scène attendrissante prend alors une couleur bien différente. La précipitation de cette ourse à rejoindre la corniche n'est-elle pas directement liée à la présence bruyante du drone? La biologiste Jacquelyn Gill, de l'université du Maine, affirme que oui et a même dénoncé l'auteur de ces images sur Twitter, le qualifiant "d'irresponsable" et ajoutant que "déranger des animaux sauvages pour une photo, un selfie ou une vidéo n'est jamais acceptable. Il faut respecter les animaux en leur donnant de l'espace et ne pas partager de posts où ils sont perturbés ou en danger parce que quelqu'un veut faire du buzz."

À méditer!