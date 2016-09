Animaux

Ce jeudi à 10h, "Baby P" aura un nom. Né il y a plus de 100 jours, le bébé du parc s'appellera soit Tian Bao (Trésor du Ciel), soit Xing Hao (bonne étoile), soit Ou Xing (Etoile d'Europe), soit Hua Li (Chine et Belgique), soit An Tuan (Paix Unie).

Les internautes ont sélectionné trois noms. Le choix final appartenait aux soigneurs. L'annonce sera faite lors d'une conférence de presse.