Il faut dire que les photos sont plutôt réussies.

















C'est la raison pour laquelle de plus en plus de comptes Instagram sont dédiés aux animaux. Ces boules de poils deviennent alors de véritables stars. C'est le cas du hérisson japonais Azuki dont les aventures sont déjà suivies par plus de 200.000 personnes, note le Huffington Post.