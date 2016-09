Première promenade pour "Baby P" dans le parc Pairi Daiza (VIDEO)

Animaux

"Chers amis,100 jours c’est un bel anniversaire, pas vrai? Et ça se fête! Ce matin, Tania m’a offert un joli cadeau. Pour la première fois, j’ai pu mettre le bout de mon nez dehors! Bien sûr, c’était encore dans ses bras, et pour quelques minutes à peine. Mais c’est un bon début, non? Tania m’a promis de me faire ainsi découvrir le monde, pas à pas, à mon rythme, sans me brusquer. Pour ces premières balades au grand air, je préfère encore rester au calme, sans trop de monde autour de moi. C’est que tout ça est impressionnant! Mais mes amis ont tourné quelques images. Je vous les offre. A mon tour de vous faire un cadeau." Ce sont par ces mots que Pairi Daiza a annoncé la nouvelle "cute" de la journée via le compte Facebook du parc.

Il faut bien avouer que "Baby P" a des atouts à faire-valoir pour tous nous faire craquer. Bonne découverte du monde extérieur et joyeux anniversaire.