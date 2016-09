Trois ours se baignent dans une piscine privée Rédaction en ligne Publié le lundi 05 septembre 2016 à 12h04 - Mis à jour le lundi 05 septembre 2016 à 12h04

Animaux Une ourse et ses deux oursons ont semé le trouble dans un quartier de Pasadena aux Etats-Unis.



Trois ours se sont aventurés dans un quartier de Pasadena. La mère et ses deux petits ont trouvé un point d'eau plutôt original pour des ursidés : une piscine dans une propriété. On peut voir la famille se barboter et les oursons nager et jouer autour de leur mère.



Selon le journal Los Angeles Times, la police a reçu de nombreux appels d'habitants du quartier, légèrement paniqués.