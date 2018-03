Ces images ont été prises dans le parc national de Nagarahole, dans le sud-ouest de l'Inde. Vinay Kumar et ses collègues avaient posé des pièges-photographiques dans la réserve afin de filmer les tigres, ours et éléphants d'Asie à l'état de sauvage qui s'y baladent. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à voir ça: un éléphant recrachant de la fumée.

Les images ont été partagées et très vite, les scientifiques se sont intéressés à la question. Le pachyderme a attrapé dans sa trompe quelque chose au sol puis a expulsé de la fumée. Selon le docteur Varun Goswami, spécialiste des éléphants, ce geste rare pourrait en réalité être plus habituel qu'on ne le croit. Il se pourrait qu'il s'agisse en fait d'automédication. Par exemple, les singes colobes rouges de Zanzibar consomment du charbon tous les jours. Il sert également à lutter contre une intoxication et de laxatif, selon un communiqué de Wildlife Conservation Society.

L'ingestion de charbon est également possible dans certains cas chez les humains, les chiens et les chats.