Un phoque s'invite sur la planche d'un surfeur (VIDEO)

Animaux Le phoque, baptisé You, a passé de nombreuses minutes sur la planche d'un surfeur.



Romain est un surfeur amateur breton qui vit dans le Morbihan en France. Lors d'une session de surf à Plouharnel, il a fait la rencontre avec un phoque qui s'est invité sur sa planche. Le mammifère est resté plusieurs minutes à attirer l'attention du jeune homme et d'un ami.



"A un moment donné, il prend vraiment son élan et me saute dessus. Il était complètement sur moi", témoigne-t-il au micro de TV Quiberon 24/7.



Une belle rencontre dont il se souviendra longtemps.