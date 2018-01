Un spectacle organisé dans un cirque installé dans la province du Hebel, en Chine, a tourné au cauchemar lorsque deux félins ont attaqué un cheval.Le cheval se trouvait sur la piste lorsqu'une lionne et un tigre se sont rués sur lui. Les dresseurs ont accouru tout de suite mais malgré les coups de fouets, les deux animaux sauvages refusaient de lâcher prise, revenant sans cesse à la charge, donnant de grands coups de pattes et de crocs dans l'animal. Les hommes ont fini par arrêter l'attaque.Le cheval a subi de nombreuses morsures et griffures.