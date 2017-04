L'agence BETC a réalisé un spot publicitaire dont l'objectif est de mettre en lumière la "désuétude d'une pratique d'un autre temps". C'est réussi !



Et c'est la Flac, un groupement d'associations qui milite pour l'éradication de la Corrida en France, qui diffuse cette publicité. Le but ? Envoyer un maximum de gens vers une pétition en ligne, disponible sur le site 30 millions d'amis, appelant le futur président français à interdire cette pratique, de plus en plus controversée.