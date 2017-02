Des chercheurs de l’Université de Glasgow (Écosse) ont fait une étrange découverte : les paroles du célèbre No Woman No Cry de Bob Marley ne détendent pas que les humains.

En effet, la chanson détend également les chiens et plus particulièrement ceux qui sont dans des refuges. Les scientifiques ont testé plusieurs styles musicaux, comme le soft rock (par exemple, les chansons de Phil Collins), le Motown (c’est-à-dire les musiques pop ou soul), la pop, le reggae et la musique classique. Pour établir leur diagnostic, les chercheurs ont analysé les réponses physiologiques et comportementales des chiens au stress pendant et après les périodes d’écoute. Résultat : la majorité des chiens testés ont un faible pour le soft rock et le reggae.

Mais comme chez les humains, tous les goûts sont dans la nature. En n’écoutant que ces deux styles musicaux, les chiens pourraient se lasser et perdre la sensation de relaxation.

Les scientifiques recommandent donc de créer… Une playlist reprenant différents genres musicaux !