30.000 manifestants selon la préfecture de police et 80.000 selon la CGT ont défilé dans les rues de Paris. Ils ont répondu à l'appel des syndicats et sont venus prôner en ce 1er mai "la défense du projet social" et le rejet de Marine Le Pen.

Seulement voilà : le long de leur parcours, certains travailleurs ont croisé une Porsche. Ni une ni deux, ils ont décidé de "tuner" la voiture de luxe en collant plusieurs étiquettes de syndicats sur la carrosserie. Leur "oeuvre" a été repérée par Anne Saurat-Dubois, journaliste politique pour BFM TV.

Sous ces étiquettes, la voiture semble intacte.