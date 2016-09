Divers

Ce prof de l'école privée Christ Presbyterian Academy a vécu un moment particulièrement émouvant. Près de 400 élèves se sont rassemblés devant sa maison pour le soutenir dans son combat contre le cancer.









Réunis, ils ont interprété la chanson "Holy spirit you are welcome here". Très ému, Ben Ellis a assisté depuis la fenêtre de sa chambre à cette scène touchante.