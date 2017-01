Elle s'est récemment fait connaître grâce à son apparation dans le concours philippin de jeunes talents "Your Face Sounds Familiar Kids".





La jeune Xia a bluffé le public et le jury en reprenant le tube de Taylor Swift "You belong with me". Vêtue de deux tenues habituelles de la chanteuse, elle a même su reprendre ses mimiques et son déhanché.





Avec beaucoup d'assurance sur scène, la jeune fille a impressionné le jury qui l'a couvert de compliments.





Mise en ligne le 15 janvier, la vidéo de cette performance compte déjà plus d'un million de vues.