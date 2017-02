Dimanche dernier, une hôtesse de l'air n'a que très peu apprécié le décolleté jugé trop plongeant d'une Américaine âgée de 21 ans et lui a signifié que sa présence à bord n'était plus souhaitée.

Face à la remarque de l'hôtesse, des passagers du vol reliant la Nouvelle Orléans à Fort Lauterdale ont pris la défense de la jeune femme. A la chaîne Local 10 News, la porteuse du haut décolleté s'est exprimée en ces termes: "Ce n'est pas la question du dédommagement. C'était surtout très embarrassant."

Le compagnon de la femme de 21 ans a également été prié de rejoindre la terre ferme, tout comme une autre passagère qui avait pris sa défense. Cette dernière a d'ailleurs déclaré: "A chaque remarque d'une hôtesse, elle tentait de remonter son top pour masquer un peu plus ses seins. Le ton utilisé était impoli et véhément. Si elle ne cachait pas plus ses seins, elle devait quitter l'avion."

Le porte-parole de la compagnie Spirit Airlines a contesté les accusations de la jeune femme, affirmant que "personne n'a été expulsé de l'avion en raison de son aspect vestimentaire."