On connaissait le métro, le tram, le bus, la voiture, la course à pied, la marche ou le vélo pour aller au boulot. Benjamin David a décidé de miser sur la natation pour aller travailler.

Il met son ordinateur, son costume et ses chaussures dans un sac étanche et nage deux kilomètres dans la rivière Isar à Munich. "L'idée m'est venue lorsque j'ai découvert qu'Isar était une voie navigable et même l'une des plus importantes entre Munich et Rome", explique-t-il à la BBC.

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et Benjamin peut nager en sandales et en maillot "à la coule".

Ce dernier n'est pas frileux puisqu'il le fait aussi en hiver, certes, en combinaison et moins souvent. Le Munichois vérifie tous les jours le niveau de l'eau pour éviter tout danger.

Ca fait évidemment rire les passants qui le saluent du haut des ponts. Le Munichois ne serait pas le seul puisqu'il affirme nager avec d'autres personnes. "Je ne serais pas surpris si l'Isar devient dans les prochaines années un lieu commun pour se rendre au travail."