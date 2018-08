Amir Pleasants, un habitant du New Jersey, fait partie des hommes avec qui la mannequin Natasha Aponte a "matché" sur Tinder. Après plusieurs messages échangés, le top model ne donne plus aucun signe de vie. Elle revient finalement un mois plus tard vers lui et l'invite à venir voir un D.J. sur une place à Manhattan et lui propose d'aller ensuite boire un verre.

"Je suis tellement excité, cela semble trop beau pour être vrai. Vous êtes absolument magnifique", lui répond sans attendre Amir.

Le dimanche, jour du rendez-vous, il se rend sur place et découvre... 150 à 200 personnes sur les lieux du rendez-vous.

Le suspense jusqu'au bout

Comme promis, le D.J. est présent au platine. Par contre, au plus grand désarroi de ses prétendants, Natasha Aponte est introuvable. Certains d'entre eux reçoivent des messages d'excuses pour le retard.

A la fin de la prestation du D.J., Natasha Aponte apparaît sur scène dans une robe noire et dévoile la supercherie : "J'ai une confession à faire. Tout le monde a été amené ici pour un rendez-vous avec moi."





Elle explique enfin à son public la raison de leur venue. Les prétendants sont invités à participer à un concours, le grand gagnant remportera un rendez-vous galant avec elle.

Elle commence ainsi par disqualifier les hommes qui mesurent moins de 1,78 mètre, ceux qui s'appellent Jimmy car elle déteste ce prénom et ceux qui ont été quittés lors de leur dernière relation.

Natasha Aponte réclame ensuite trente pompes aux hommes encore en lice puis leur demande de se battre avant de donner à chacun environ une minute pour exprimer ses motivations pour sortir avec elle.

Plusieurs prétendants abandonnent en cours de route, mais les témoins assurent qu'un homme, dont l'identité n'est pas connue, a fini par gagner le concours.

A la clef: une vidéo

Selon le New York Times, le vidéaste Rob Bliss a participé à cette performance. La vidéo devrait être publiée ce jeudi, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur l'objectif de cette performance. Rob Bliss est notamment connu pour avoir filmé une actrice en train de marcher durant une dizaine d'heures dans les rues de New York afin de dénoncer le harcèlement de rue.

Ce qui est certain, c'est que cette performance en a blessé plus d'un. "Il y avait des gars avec des fleurs et des lettres, tout excités de la rencontrer. Leurs visages étaient si tristes quand elle a annoncé la vérité", explique un commentateur au New York Times. Dans la journée de dimanche, Natasha Aponte a même été contrainte de passer son compte Instagram en privé pour échapper aux commentaires négatifs.