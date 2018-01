Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé lundi le retrait d'une photo qui lui a valu de nombreuses accusations de racisme, essentiellement sur les réseaux sociaux, et a présenté ses excuses.

La photo en question, une publicité, montrait un enfant noir portant un sweat-shirt avec cette inscription: "Coolest monkey in the jungle" (en français: "Le singe le plus cool de la jungle").

"L'image a été supprimée de toutes les chaînes H&M", a assuré une porte-parole de la marque à l'AFP. La photo du sweat-shirt non porté reste accessible en ligne. "Nous nous excusons auprès des personnes qui ont pu être offensées", a ajouté le groupe.