Originaire de Madhya Pradesh, en Inde, Basori Lal est né "comme un enfant normal" explique son frère Gopi Lal, âgé de 55 ans. "Les personnes des villages aux alentours viennent nous rendre visite, à mon frère et moi. Il est une bénédiction pour notre famille" témoigne-t-il.





© Capture d'écran/Rare shot/Barcroft Images







Basori est, lui-même, très heureux de sa petite taille. "Je n'ai aucun problème avec ma taille, je travaille, vis et dors comme tout le monde. Je ne rencontre aucun problème" explique Basori.





Si sa taille ne pose pas de problème aujourd'hui, ce ne fût pas le cas auparavant. Quand il était jeune enfant, Basori avait une taille "moyenne". C'est seulement plus tard, à l'âge de 5 ans qu'il a cessé de grandir. Sa famille étant trop pauvre, Basori n'a jamais pu consulter un médecin. Pendant toute sa vie, Basori a eu des coups durs. Il devait faire face à des insultes et à du harcèlement: "On m'appelait 'alien' avant mais maintenant, ce temps est résolu."





© Capture d'écran/Rare shot/Barcroft Images







Aujourd'hui, Basori est heureux de partager sa vie avec son frère et sa belle-soeur, avec qui, il travaille à l'usine afin d'apporter plus d'argent au sein du ménage.