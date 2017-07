L'agressivité au volant a encore de beaux jours devant elle, comme on peut en juger sur ces images relayées par VTM. Dans cette vidéo tournée par un conducteur sur les routes d'Anvers, on voit un homme s'exciter sur un autre usager, car il l'aurait gêné dans sa conduite.





Non content de s'en prendre à lui verbalement, ce monsieur va plus loin, en sortant carrément de son véhicule quelques mètres plus loin, une fois arrêté au feu rouge. La suite ? Elle est d'une violence imbécile. L'homme, furieux, se précipite sur le passager de l'autre véhicule et lui assène plusieurs coups de poings.





Mais tout cela est immortalisé par la dash-cam de la voiture située derrière. Des images qui ont été visionnées par la police, qui a pu agir en conséquence.