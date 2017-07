"Yes, yes yes! Ça fait trois ans que je le rate! Et là je l’ai... Je vais faire une crise cardiaque. Vous n’imaginez pas mon bonheur!", s'exclame Baptiste devant une poignée de camarades hilares.

Face au succès suscité par la vidéo qui met en avant sa réaction, partagée sur la page Facebook de France 3 et vue 2,2 millions de fois en moins de 24 heures, le lycéen a écrit en commentaire: "Ah ouais mais carrément je fais le buzz. Merci à tous pour vos remerciements, je vais fêter ça dignement ce soir."