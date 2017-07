Par exemple, le couple vit toujours dans la même maison modeste à Melbourne Beach, en Floride. Ils sortent dans les mêmes restaurants et effectuent leurs courses dans les mêmes boutiques. Surtout, Maureen et David continuent à jouer les mêmes numéros au Powerball (le 4, le 8, le 19, le 27, le 34 et le 10), comme s'ils n'avaient jamais remporté le jackpot.





Le Daily Mail note toutefois que les voitures de ces derniers ne sont plus les mêmes puisque Maureen roule désormais en Tesla (valeur d'environ 80.000 euros) tandis que David d'est offert un nouveau véhicule tout-terrain. A nos confrères, la femme de 71 ans a déclaré qu'elle veillait principalement à prendre "soin de sa famille".









Fervents joueurs depuis 30 ans, les principaux intéressés ont décidé de ne rien changer à leur quotidien... ou si peu.