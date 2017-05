Après des radios effectuées à l'hôpital de Kota (Rajasthan), les médecins ont découvert la source de ces étranges douleurs. Au total, 75 aiguilles et épingles ont été découvertes dans son corps. Effarés, les médecins n'ont eu d'autre choix que de l'opérer en urgence. Il faut bien avouer qu'avec environ 40 aiguilles dans la gorge, 20 dans dispersées la jambe droite et 15 autres retrouvées dans d'autres parties du corps, il fallait agir sans perdre plus de temps.

Ni le patient, ni sa famille n'ont su expliquer l'origine de cette anomalie. "Nous ne savons pas comment les aiguilles ont fini dans son corps. Je lui ai posé la question à maintes reprises mais il ne se souvient de rien", a notamment déclaré le fils de Badrilal.

Heureux dans son malheur, le patient a eu la chance de préserver ses organes vitaux dans l'intervention.