Une occasion assez rare durant laquelle les journalistes et le président lui-même se moquent de lui en revenant sur les grands moments de l'année écoulée.

Un exercice, on le devine, que Barack Obama réalisait avec plaisir et brio.

Donald Trump devait donc se rendre à son premier dîner des correspondants ce samedi mais le président a refusé de s'y rendre. Il a passé sa soirée à un meeting durant lequel il n'a pas longtemps hésité à critiquer la presse.

Malgré tout, ce dîner des correspondants a bien eu lieu. Et ce n'est pas parce que Donald Trump était absent qu'il n'était pas au centre de toutes les discussions.

C'est un comédien encore peu connu chez nous qui a mis l'ambiance et qui a fait rire toute l'assemblée. Hasan Minhaj participe au programme parodique "The Daily Show". Le jeune homme, également considéré comme humoriste aux Etats-Unis, a saisi l'opportunité de l'absence du président pour l'attaquer face à tous les invités.

Il faut dire que le comédien s'est lâché.. Il n'a pas hésité à mettre en avant une certaine contradiction car, selon lui, l'absence de Donald Trump à ce dîner est la preuve qu'il peut se dérober face à la liberté d'expression. "Mais le président n'est pas venu. Parce que Donald Trump se moque de la liberté d'expression. L'homme qui tweete tout ce qui lui passe par la tête refuse de reconnaître la loi qui lui permet de le faire", a explique Hasan Minhaj.

Après s'être aussi moqué de l'entourage du président mais aussi de la presse américaine, le comédien a conclu son discours par une image forte. "Nous sommes là pour célébrer la liberté d'expression, et il n'y a que dans ce pays qu'un jeune Indien et Musulman peut monter sur scène et se moquer du président".

Sur la vidéo, on aperçoit rapidement que ce discours surprenant a énormément plu aux journalistes et autres invités.

La vidéo de ce discours a été publiée par CNN sur Facebook durant la soirée. Déjà visionnée plus de 4 millions de fois et largement commentée, elle suscite la réflexion auprès des internautes.