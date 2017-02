Nathan Testa, un jeune Australien de 14 ans, a en effet été appelé pour chanter en duo avec son idole.

Mais pourquoi lui vous demanderez-vous? Tout simplement parce que le jeune homme a eu une idée géniale en se présentant dans la fosse avec une pancarte: "J'ai loupé l'école, c'est la merde, est-ce que je peux jouer "Growin' Up" avec toi?"

Et comme on peut le voir sur la vidéo partagée par nos confrères du Huffington Post, cela a marché... On espère à présent que ses profs lui pardonneront son absence aux cours...

Pour la petite histoire, Nathan avait déjà rejoint Bruce Springsteen en 2013 pour chanter avec lui "Waitin'On A Sunny Day".