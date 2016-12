Landon, 11 ans, est le fils naturel de Janelle Rice, fruit d'une relation avant la rencontre avant Daniel Rice. Et depuis toujours, si les deux parents pouvaient profiter du même nom (celui de femme mariée, dans le cas de Janelle), ce n'était pas le cas de Landon. Daniel et Janelle sont pourtant mariés depuis dix ans.





Jusqu'ici, cela était vécu comme un manque pour Landon qui, à l'école par exemple, souhaitait se faire appeler Landon Rice. Et même sur son diplôme de 5e primaire, Landon a souhaité que les enseignants le proclament en utilisant le nom de Rice.





Ce fut le déclic pour les parents et Daniel a donc enclenché la procédure d'adoption. En février prochain, Landon s'appelera Landon Rice de manière officielle.

Et pour l'annoncer à son fils, Daniel a choisi de lui offrir le certificat d'adoption pour Noël, accompagné de la citation de Frierich Schiller: "C'est n'est pas notre chair et notre sans qui font de nous un père et un fils, mais notre cœur".