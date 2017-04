La presse et les médias en général sont-ils responsables de l'échec de François Fillon ? Pour ce jeune militant, filmé en direct par BFM TV, la réponse semble claire et sans appel.

A la fin du compte à rebours précédant l'apparition des deux candidats qualifiés pour le second tour, le jeune homme, visiblement très déçu, s'est lancé dans un très classe "La presse, on vous enc*** !" du plus bel effet... avant de reprendre "La presse, la presse, on t'enc*** !", en choeur avec les autres militants présents sur place...