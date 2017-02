Tous les matins, il a pris une habitude pas banale pour saluer ses élèves. Ces derniers se mettent tous en file indienne et font un "check" personnalisé avec leur professeur. Chaque salut est différent et adapté à la personnalité de l'enfant.Une manière pour Barry White Jr de créer un lien particulier avec ses élèves et d'obtenir leur confiance.