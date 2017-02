Divers Etudiant en 6e année de médecine, Pierre Droneau, un Nantais de 24 ans, a été le 10 millionième passager de la compagnie aérienne Volotea . Pour cette raison, il a reçu un incroyable cadeau: le droit de voyage illimité avec cette compagnie vers et depuis les 79 destinations européennes et ce, à vie!

A son arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Venise, il a été accueilli par le fondateur de la compagnie et le directeur de l'aéroport pour lui annoncer la super nouvelle. Mais Pierre n'a pas été le seul à en profiter, tous les passagers de son vol pour Venise ont eu droit à une coupe de champagne.

Les parents de l'étudiant ne l'ont pas cru quand il est rentré avec un tel cadeau. "J'ai dû leur montrer les mails que j'avais reçus pour leur prouver que mon histoire était vraie", a-t-il expliqué au Figaro.

La compagnie Volotea profite de ce fabuleux cadeau pour lancer un défi de taille à Pierre (et se faire de la pub au passage). Si le jeune homme se rend avec la compagnie dans chacun des 79 pays d'Europe et qu'il poste des photos de ses voyages sur le compte Instagram de la compagnie, il pourra offrir des voyages illimités à la personne de son choix. La compagnie lui a précisé que pour valider le défi, il devait passer par Cork (Irlande), Séville (Espagne), Mykonos (Grèce), Vienne (Autriche) et Chisinau (Moldavie).

Le jeune Français qui se remet à peine de cette chance hésite encore sur sa prochaine destination. S'il cherche un compagnon de voyage...