Matt et Laura ont décidé de partager leur belle histoire d'amour sur Instagram.

"Laura et moi, nous nous sommes rencontrés en maternelle. Un de mes tout premiers souvenirs date de quand j'avais 3 ans. J'étais debout devant la classe et j'ai dit devant tout le monde que je l'épouserais un jour. Elle m'a appris à faire de la balançoire. On a joué à cache-cache, on s'est couru après, on est restés éveillés lors de nos siestes. J'étais amoureux d'elle en étant enfant et je le suis toujours aujourd'hui."

Malheureusement, ils ont perdu contact au moment où ils sont entrés en primaire. "Pendant 7 ans, nos familles se sont envoyées des cartes pour Noël mais nous ne nous sommes plus revus. Nous avons renoué contact plus tard via un ami commun. Deux semaines plus tard, nous sortions ensemble. Le 23 mai 2015, j'ai décidé de demander Laura en mariage devant la classe de maternelle où je l'avais déjà fait étant petit".