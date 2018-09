Ce vendredi soir, la chaîne de météo The Weather Channel a présenté le bulletin météo d'une manière beaucoup plus surprenante et immersive. "Cela ressemble à ceci sur une carte, et voici à quoi cela pourrait ressembler si vous étiez en plein milieu", a indiqué aux téléspectateurs la miss météo, Erika Navarro.

Avec le recours d'animations 3D, cette reconstitution nous plonge au coeur de la catastrophe naturelle: dans une rue submergée par l'eau. La présentatrice se trouve cernée par les eaux qui montent à une vitesse effrénée. A ses côtés, une voiture disparaît peu à peu du champ de vision et cela, en quelques secondes.

L'objectif de cette vidéo en images de synthèse est de dévoiler l’impact et les dégats potentiels de l’ouragan Florence.

Un important travail sonore a également été réalisé afin d'immerger le spectateur et de lui permettre de se rendre compte de l'évolution des différentes phases du cyclone.