Elle souhaite mettre fin à la stigmatisation à laquelle font face les jeunes mères lors de l'allaitement en public.

Serah Small est une enseignante canadienne qui a comme passion le hockey... et sa fille. Agée de seulement huit semaines, la petite a encore besoin d'être allaitée régulièrement. Pourtant, l'allaitement en public reste un sujet tabou. En partageant cette photo d'elle et de son bébé dans le vestiaire, elle espère pouvoir "contribuer à normaliser le phénomène et à faire cesser la stigmatisation", selon des propos relayés par le Huffington Post.

La poitrine dénudée et chaussée de ses patins, cette jeune mère a tout de même hésité avant de partager ces photos. La femme de 24 ans affirme qu'elle ne savait pas que sa mère allait immortaliser cet instant dans ce geste naturel qu'elle estimait "ne jamais avoir rien vu d'aussi beau".

La hockeyeuse et sa spécialiste en allaitement ont dès lors partagé ces images sur Facebook afin d'aider les autres mères à assumer leur rôle en public.

En pause depuis l'accouchement, la sportive qui joue depuis près de 20 ans au hockey n'attendait qu'une chose : pouvoir rechausser ses patins. Défi relevé tout en continuant à allaiter sa fillette avant le match et pendant les pauses. Elle explique également pourquoi elle avait entièrement retiré le haut de son équipement plutôt que de lever simplement sa sous-tenue. Selon elle, sa fille n'arrivait pas à prendre le sein ce qui l'a décidée à totalement se dévêtir. Une réaction normale selon la spécialiste qui l'accompagne. "C'est en le voyant que les gens apprennent à accepter que l'allaitement est une chose normale que les gens font pour nourrir leur enfant", a-t-elle ajouté au Huff Post.